İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 12’ye yükseldi. Darp edilen Karaal’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın İstanbul Maltepe’de evinin çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturmada gözaltı sayısı 12’ye yükseldi. Öte yandan olayda kullanılan aracın plakasının kopyalandığı öne sürülen soruşturmada, Karaal’ın rehin alınması ile irtibatı olduğu iddia edilen kişiler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü.

İBB yöneticisi Erhan Karaal kaçırılmıştı! Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Karaal’ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

İBB yöneticisi Erhan Karaal kaçırılmıştı! Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

17 Haziran saat 22.00'de kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde üzerinde günlük kıyafetler bulunan Karaal'ın yanına cep telefonuyla konuştuğu sırada bir şüphelinin yaklaştığı, Karaal'ın kolundan tutup sarstığı, daha sonra zanlının yanına 2 kişinin daha koşarak geldiği görülmüştü.

Alıkonulan Karaal'ın 3 kişinin zorlaması sonucunda yanaşan bir araca zorla bindirildiği anlar kaydedilmişti. Karaal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İBB yöneticisi Erhan Karaal kaçırılmıştı! Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

İBB DAVASINDAKİ ROLÜ

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının tutuksuz sanıklarından Erhan Karaal, suç tarihlerinde İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin "mali işler müdürü" olarak görev yapıyordu. Kültür AŞ'nin açtığı ihalelerde, sözleşmeyi hazırlama, muhammen bedel takdir komisyonlarında görev alan Karaal, bu usulsüzlükler tespit edilen ihalelerdeki rolü nedeniyle "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "rüşvet alma" maddelerinden suçlanıyor.

Davada öncelikle tutuklu sanıkların ifadelerinin alınması nedeniyle tutuksuz yargılanan Karaal duruşmada henüz ifade vermedi.

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