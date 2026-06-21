Ergin Ataman'ın ayrılığı sonrası yeni başantrenörünü belirleyen Panathinaikos, kulüp tarihinin en başarılı isimlerinden Zeljko Obradovic'i yeniden göreve getirdi. Yeşil-beyazlılarla 5 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Sırp efsane, 14 yıl aradan sonra Atina'ya geri döndü.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, başantrenörlük koltuğunu kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Zeljko Obradovic'e emanet etti. Yeşil-beyazlı ekip, Ergin Ataman'ın ayrılığı sonrası boşalan göreve deneyimli Sırp çalıştırıcının getirildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, 66 yaşındaki Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Zeljko Obradovic

TARİHİ BAŞARILARLA DOLU BİR GERİ DÖNÜŞ

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörlerinden biri olarak gösterilen Obradovic, 1999 ile 2012 yılları arasında Panathinaikos'ta görev yapmış ve kulüp tarihine damga vurmuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Panathinaikos'un başında Avrupa Ligi'nde 5 şampiyonluk kazanırken, Yunanistan Ligi'nde 11 kez, Yunanistan Kupası'nda ise 7 kez mutlu sona ulaştı.

Zeljko Obradovic

AVRUPA'NIN EN BAŞARILI KOÇU

Kariyerinde toplam 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Zeljko Obradovic, organizasyon tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenörü unvanını elinde bulunduruyor.

Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinde görev yapan deneyimli koç, yıllar sonra yeniden Panathinaikos taraftarıyla buluşacak.

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