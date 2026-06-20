Basketbol Süper Ligi'nda üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da Fransız yıldız Nando De Colo, kariyerini noktaladığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'i 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Beko'da 38 yaşındaki yıldız Nando De Colo kariyerini noktaladı.

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"HER ZAMAN AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLACAK"

Sarı lacivertli takımdan paylaşılan veda mesajında, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği Çubuklu formamızla Sarı Mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı.

Nando’ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe Basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nando De Colo (Solda)

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