İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş.'nin yöneticisi Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Karaal'ın kaçırılma nedeninin, bir şirketin verdiği rüşvetin iadesini istemesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si müteahhit, 1'i eski Kültür A.Ş. çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre Karaal'ın kaçırılma nedeninin bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen İBB'nin işlettiği Yerebatan Sarnıcı'nın temizlik işleri ihalesini alan şirketin verdiği rüşvetin iadesi istemesiyle yaşandığı iddia edildi.

Kaçırıldığında darbedilen, bileklerinden sandalyeye bağlanan Karaal'ın uzun süre susuz bırakılması nedeniyle böbreklerinde hasar oluştuğu, hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

GÖZLER İBB'DEKİ İHALE DOSYALARINDA

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı. İBB'de reklam ihaleleriyle 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinden yola çıkarak şüphelilerin Karaal'ı götürmüş olabileceği İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 19 ayrı adresi belirleyerek gece boyu operasyon düzenledi. Son olarak Tuzla'daki bir adrese yönelik filmleri aratmayan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Karaal'ın kaçırılması olayına karışan depodaki 5 kişi ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı.

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"SİZDE PARA VARDIR"

Olay günü İBB'ye yönelik dava duruşması için Silivri'de bulunduğu öğrenilen Karaal'ın, akşam saatlerinde ailesiyle sahilde yürüyüş yapmayı planladığı, aracının yanında eşini beklerken daha önce bölgede keşif yaptığı tespit edilen sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin Karaal'ın eşini arayıp "Sizde para vardır, bize para gönderin" diyerek fidye istedikleri öğrenildi.

YEREBATAN SARNICI DETAYI

Karaal'ın arkadaşı ifadesinde Karaal'ın üstündeki yöneticilerin davalar nedeniyle tutuklanmasının ardından yetki sahibi olduğunu anlattı. Yerebatan Sarnıcı'nın devredilmesinin ardından ihale yoluyla çalıştıkları müteahhitlerin "Biz bu ihaleler için para ödedik" diyerek sorun çıkardıklarını söyledi. Bunun üzerine 2 müteahhit ve eski Kültür A.Ş. çalışanı gözaltına aldı.

"BENİ ZORLA ALIKOYDULAR"

Şüphelilerin Karaal'ı kaçırdıktan sonra gece boyunca sık sık araç ve araç plakası, ayrıca 4 defa da adres değişikliği yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, Erhan Karaal'ı önce Kocaeli'nde, ardından Tuzla'da bulunan boş fabrikalarda alıkoydukları saptandı. Fabrika girişine bir kişiyi bekçi olarak bırakan şüphelilerin elinden kurtarılan Karaal'ın polisleri görünce ilk sözlerinin "Beni zorla kaçırdılar" olduğu öğrenildi.

Uzun süre susuz bırakılan Karaal'ın böbrek rahatsızlığı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun elverişli hale gelmesinin ardından ise detaylı ifadesine başvurulacağı bildirildi. Soruşturma 5 şüphelinin bağlantıları olup olmadığı yönünde sürüyor.

Karaal'ın görev aldığı eylemlerde yapılan usulsüz ihaleler sebebiyle toplam kamu zararının 1 milyar 571 milyon 250 bin lira olduğu İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yansımıştı.

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