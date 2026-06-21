Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci rotasyonu masaya yatırıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, kadrodaki 5 kalecinin performansını detaylı şekilde analiz ederken, sarı-lacivertli yönetim kritik raporun sonucunu bekliyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kaleci rotasyonuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, kaleci bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttüğü öğrenildi.

KALECİLER TEK TEK İNCELENİYOR

Edinilen bilgilere göre deneyimli teknik adam, kulübün bünyesinde bulunan kalecilerin performans verileri, maç istatistikleri ve sezon içerisindeki katkılarını detaylı şekilde analiz ediyor. İsmail Kartal'ın, kalede oluşturulacak yeni yapılanma için kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

5 İSİM MERCEK ALTINDA

Fenerbahçe'nin mevcut kaleci havuzunda Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat yer alıyor. Teknik heyetin, söz konusu isimlerin son durumlarını değerlendirmeye aldığı ve nihai karar öncesi tüm verileri masaya yatırdığı ifade edildi.

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