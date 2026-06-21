F.Bahçe Kocaman’la çıktığı yolu Kartal’la yürüyünce listeler karıştı. Kamp programını belirleyen Aykut Hoca, Guirassy’le görüşmüş, Grimaldo ve Greenwood’u istemişti. Göreve İsmail Hoca gelince bütün hesaplar birbirine girdi.

MEHMET EMİN ULUÇ - Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladığında hocası Aykut Kocaman olacaktı. Yıldırım, koltuğa oturduğunda Kocaman da operasyona başlamıştı. Tecrübeli teknik adam hem kamp programını belirledi hem de transfer edilecek isimleri. Muriç’e yeşil ışık yakan Kocaman, sürekli yönetim ve teknik direktör değişiminden kaynaklanan endişeleri olan Guirassy’le de yaklaşık yarım saatlik görüntülü görüşme yaptı. Aykut hoca sol beke Leverkusen’in İspanyolu Alejandro Grimaldo’yu isterken, Mason Greenwood için de “Sıkışan maçları açar. Çok önemli katkı sağlar. İmkân varsa alınsın” raporu verdi.

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KARTAL’IN GERÇEKLERİ

Ancak son dakika sürpriziyle hocalık koltuğuna İsmail Kartal oturunca transfer operasyonunda ciddi değişikler yaşandı. Guirassy, konuştuğu hoca adayının yerine başkası gelince geri adım attı, Fenerbahçe bir kez daha Alexander Sörloth’a yöneldi. Kartal’ın Brown’un ayrılması halinde sol bek tercihinin PSV’nin sambacısı Mauro Junior olduğu ortaya çıktı. İsmail Kartal da Aykut Kocaman gibi Greenwood’u isterken, sarı lacivertliler yine hocanın onayıyla sol stoper için Malang Sarr için girişimlerini hızlandırdı. Tercihleri yakın olsa da hocaların farklı duruşları değişime sebep oldu.

GÖZDESİ ATEŞ PAHASI

İsmail Kartal’ın gönlündeki stoper Min-Jae Kim. Ancak Güney Koreli savunmacının 10 milyon avroluk yıllık ücreti, Bayern Münih’in yüksek bonservis talebi transferi çıkmaz sokmuş durumda. Sarı lacivertlilerin artık öncelikli hedefi Malang Sarr.

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