Eskişehir’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki kişi, 17 yaşındaki şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.

Alacak verecek kavgasında dehşet! 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

TELEFONLA BAŞLADI, SİLAHLA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Saffet K. (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, alacak verecek meselesi sebebiyle telefonda tartıştı. Telefondaki tartışmanın ardından şahıs, bir arkadaşını da yanına alarak Saffet K.'nin yanına gitti. Tarafların yüz yüze devam ettiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Saffet K., tartıştığı kişinin arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalar, Saffet K.'nin bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Alacak verecek kavgasında dehşet! 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen 17 yaşındaki A.C.C. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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