YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) için geri sayım sürerken, adaylar sınav saatleri ve oturum kurallarına ilişkin detayları araştırıyor. Sınava katılacak binlerce aday, giriş saatinden sınav süresine kadar birçok konuda güncel bilgileri takip ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan YDT, yabancı dil puanıyla üniversite tercihi yapacak adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adaylar, oturumun başlangıç ve bitiş saatlerinin yanı sıra sınavdan en erken ne zaman çıkılabileceğini de merak ediyor.

YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanacak sınav, üniversitelerin yabancı dil puanıyla öğrenci alan bölümlerini hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor.

ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre adaylara YDT'de toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruları cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek. Buna göre sınavın saat 17.45'te sona ermesi bekleniyor. Adayların sınav binalarına giriş işlemlerini ise en geç saat 15.30'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2026 YDT sınavdan en erken çıkış saati

YDT EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

ÖSYM sınav uygulama kurallarına göre adayların sınavın belirli bir bölümünü tamamlamadan salonu terk etmelerine izin verilmiyor. YDT saat 15.45'te başlayacağı için adaylar ilk 90 dakika boyunca ve son 15 dakika sınav salonundan ayrılamayacak.

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