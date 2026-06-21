ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yapay zeka kaynaklı servet eşitsizliğine karşı hükümet fonu kurulması önerisine cevap veren Elon Musk, devletin karmaşık mekanizmalar yerine parayı doğrudan vatandaşların hesaplarına yatırması gerektiğini öne sürdü.

Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk, yapay zekanın servet eşitsizliğini derinleştireceği yönündeki tartışmaların gölgesine bomba gibi düştü.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in hükümet destekli fon önerisine karşı çıkan Musk, devlet kaynaklarının doğrudan vatandaşların banka hesaplarına aktarılması gerektiğini savundu.

Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk Hazine Bakanlığına çağrıda bulundu: Parayı doğrudan halka gönderin

J.D. VANCE: "YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE DEVLET ORTAK OLMALI"

Tartışmanın fitili, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in İngiliz girişimci Steven Bartlett’in "The Diary of a CEO" adlı podcast programında yaptığı açıklamalarla ateşlendi. Yapay zekanın önümüzdeki on yıllarda trilyonlarca dolar kazanacağını ancak bu muazzam servetin çalışanlar arasında adil bir şekilde yeniden dağıtılacağına şüpheyle yaklaştığını dile getiren Vance, bu durumun yoksulları zenginlere bağımlı hale getirebileceğini ifade etti.

Vance, çalışanların karar alma mekanizmalarında yer alması gerektiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın da sıcak baktığı öneriyi paylaştı:

"Beyaz Saray bazı yapay zeka şirketlerinde hisse sahibi olması ve bir tür devlet varlık fonu oluşturması."

Şirketlerin değer kazanmasıyla elde edilecek kazancın dolaylı programlar aracılığıyla sıradan Amerikalıların yararına kullanılacağını ileri sürdü.

Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk Hazine Bakanlığı'na çağrıda bulundu: 'Parayı doğrudan halka gönderin'

ELON MUSK: "ENFLASYON DEĞİL DEFLASYON GELECEK"

Sosyal medya platformu X üzerinden Vance’in açıklamalarına x-cevap veren trilyoner Elon Musk, hükümetin özel sektöre ortak olması fikrine net bir şekilde karşı çıktı.

Yapay zeka ve robotlar çağının son derece üretken olacağını belirten Musk, şöyle konuştu:

"Hazineden insanlara doğrudan para göndermek daha iyi olur. Mal ve hizmetlerdeki artış, para arzındaki artışı aştığı sürece – ki yapay zeka ve robotlar sayesinde durum böyle olacak – enflasyon olmayacak. Aslında benim tahminim, deflasyonla çaresizce mücadele edeceğimiz yönünde!"

Musk’ın mantığına göre, gelecekte yapay zeka sayesinde mal ve hizmet o kadar bol ve üretken olacak ki fiyatlar hızla düşecek.

Hükümetin yapay zeka şirketlerini denetim altına alması veya hisse alması yerine, bu şirketlerden toplanacak vergilerin doğrudan halka nakit olarak aktarılması insanların alım gücünü korumasını sağlayacak.

KRİPTO DÜNYASI VE SPACEX’İN BİLANÇOSUNDAKİ BİTCOİN SIRRI

Teknoloji dünyasında yapay zeka yarışı nedeniyle büyük harcamalar ve para birimlerinin değer kaybı riski tartışılırken, kripto para sektörü de bu süreçte Bitcoin’in enflasyonu kontrol altında tutabilecek en güvenli liman olduğunu savunuyor.

Musk da geçmişte "sahte" fiat para birimlerinin sınırsızca basılabileceğini ancak enerjiye dayalı üretilen Bitcoin’in sahteciliğine izin verilemeyeceğini dile getirmişti.

Nitekim SpaceX’in 12 Haziran’da ABD tarihinin en büyük halka arzıyla borsaya açılmasının ardından, şirketin kasasındaki kripto varlıklar da resmiyet kazandı.

Şirket, 31 Mart itibarıyla bilançosunda tam 18.712 adet Bitcoin bulundurduğunu ilan etti.

"AŞIRI ZENGİNLİK VE DEMOKRASİ ARASINDA GERİLİM VAR"

Musk’ın 2024 seçim kampanyasında Trump ve Cumhuriyetçilere yaklaşık 300 milyon dolar harcaması, seçmenlere milyon dolarlık çekler dağıtması ve ardından federal bütçeyi küçültme stratejilerini yöneten Hükümet Verimliliği Departmanı biriminin başına geçmesi, ABD'de oligarşi tartışmalarını da alevlendirdi. SpaceX halka arzıyla kafeterya çalışanlarını ve kaynakçılarını dahi milyoner yaparak 85 milyar dolar toplayan Musk, gücünü uzayda veri merkezleri kurmak, Ay ve Mars üsleri inşa etmek için kullanacağını söylemişti.

Ancak ekonomist Gabriel Zucman, "Aşırı zenginlik ile demokrasinin varlığı arasında temel bir gerilim var. Aşırı zenginlik her zaman aşırı bir güçtür; rekabeti bastırma, kamusal söylemi şekillendirme ve politika yapımını etkileme gücüdür" uyarısında bulundu. X platformunda gazetecileri engellemesi ve Ukrayna savaşında Starlink uydularını kilit anlarda açıp kapatmasıyla jeopolitik bir aktör haline gelen Musk ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gelecekte yaşanacakların boyutu eşi benzeri görülmemiş olacak" yorumunda bulundu.

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