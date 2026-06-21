MAHMUT ÖZAY
AYT'de en çok hangi ders zorladı? Uzmanlar sınav sonrası sıcağı sıcağına değerlendirdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu tamamlandı. Uzmanlar, AYT’yi sıcağı sıcağına Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi. Genel olarak orta zorlukta geçen sınavda matematik, birkaç seçici soru dışında geçmiş yıllara göre daha yapılabilir bulundu. Felsefe ise sosyal bilimler içinde öğrencileri en çok zorlayan alan oldu. Fen bilimleri testinde kimya ve biyoloji temel bilgi düzeyinde kalırken, fizik, testin en zor branşı olarak öne çıktı. Edebiyat, tarih ve coğrafya ise adayları zorlamadı.
Özetle DinleAYT'de en çok hangi ders zorladı? Uzmanlar sınav s...
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Eğitim 2 dk önce
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı ve uzmanlar tarafından ders ders değerlendirmeler yapıldı.
- Matematik, orta kolay ile orta zorluk arasında değerlendirildi ve bazı sorular zaman alıcıydı.
- Fizik, fen içerisindeki en zorlayıcı ders olarak öne çıktı ve orta zorlukta olduğu belirtildi.
- Kimya genel olarak kolay bulunurken, biyoloji temel bilgiler ağırlıklı ve yapılabilir düzeydeydi.
- Türk Dili ve Edebiyatı kolay-orta düzeyde, Tarih ve Coğrafya ise genel olarak kolay bulundu.
- Felsefe, bilgi ve yorumun birlikte kullanıldığı, düşündürücü metinler içeren sorularla nitelikli bulundu.
- Sınavın genel zorluk seviyesi orta olarak değerlendirildi ve çoğu görüşe göre 2025 AYT'ye oldukça benzediği ifade edildi.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.
Uzmanlar, YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi sıcağı sıcağına değerlendirdi. Nesibe Aydın Okulları’nın bölüm başkanlarının, öğrencilerden gelen ilk bilgilere göre ders ders değerlendirmeleri şöyle:
MATEMATİK
- Genel görüş: Orta kolay ile orta zorluk arasında değerlendirildi.
- İlk bölümler ve temel matematik soruları büyük ölçüde yapılabilir düzeydeydi.
- Limit, türev ve integral sorularında işlem ve yorum birlikte istendi; bazı sorular zaman alıcıydı.
- Yaklaşık 3 integral, 2 logaritma ve 1 dizi sorusu bulunduğu belirtildi.
- Dizi sorusu ve bazı problem soruları uğraştırıcı bulundu.
- Analitik geometri soru sayısı fazlaydı.
- Katı cisimden yalnızca 1 soru geldi.
- Bazı öğrenci grupları geometriyi kolay bulurken, bazı görüşlerde özellikle:
- Trigonometri sorularının,
- Geometri kısmının,
- Lokantalı olasılık sorusunun seçici ve zorlayıcı olduğu ifade edildi.
- Genel kanı: 5 civarında eleyici soru vardı, geri kalan sorular çoğu öğrencinin çözebileceği düzeydeydi.
- Çıkmış sorulara ve Aydın denemelerine benzetildi.
- Geçen yıla göre biraz daha zor bulanlar olsa da birçok öğrenci matematiğin daha yapılabilir olduğunu söyledi.
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FİZİK
- Fen içerisindeki en zorlayıcı ders olarak öne çıktı.
- Genel fizik soruları yapılabilir olsa da birkaç seçici soru bulundu.
- Geçmiş yıllardan farklı olarak tork-denge sorusu soruldu.
- Bazı öğrenciler geçen yıla göre fiziğin biraz daha zor olduğunu belirtti.
- Genel değerlendirme: Orta zorlukta, fen içinde en çok zorlayan branş.
KİMYA
- Genel olarak kolay bulundu.
- Çoğu soru temel bilgi ve yorumla çözülebilecek düzeydeydi.
- Ancak 1-2 sorunun kafa karıştırıcı olduğu ifade edildi.
- Atom modelleriyle ilgili tarihsel sıralama tarzı bir soru dikkat çekti.
BİYOLOJİ
- Genel olarak yapılabilir düzeydeydi.
- Detay bilgi yerine daha kısa ve temel bilgiler ağırlıktaydı.
- Buna rağmen:
- 1-2 soru doğrudan bilgi gerektiriyordu.
- Einige sorularda dikkat isteyen detaylar vardı.
- Daha önce çok sık sorulmayan konulardan birkaç soru geldi.
- Fen içerisindeki ikinci seçici branş olarak değerlendirildi.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
- Genel görüş: Kolay-orta düzey.
- Klasik kazanımları ölçen sorular soruldu.
- Konulara çalışan öğrencilerin rahat yapabileceği belirtildi.
- Bir miktar dikkat gerektiren sorular vardı.
- AYT Edebiyat:
- 6 anlam sorusu
- 18 bilgi sorusu
- Anlam soruları geçen yıla göre daha kolay,
- Bilgi soruları ise geçen yıla göre biraz daha zor bulundu.
TARİH
- Öğrencilerin önemli bir kısmı tarihin oldukça kolay olduğunu belirtti.
- Hatta bazı görüşlerde "denemeler dahil görülen en kolay tarih soruları" yorumu yapıldı.
- Yorum ağırlıklı sorular öne çıktı.
- Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri üzerinden gelen sorular dikkat çekti.
COĞRAFYA
- Genel olarak kolay bulundu.
- Görsel okuma ve yorum becerisi ön plandaydı.
- Bilgi yükü ağır değildi.
- Beklenen bazı konulardan (örneğin Hürmüz Boğazı) soru gelmediği ifade edildi.
FELSEFE
- Bilgi ve yorumun birlikte kullanıldığı sorular vardı.
- Metinler düşündürücü ve nitelikli bulundu.
- Bazı öğrenciler TYT ve AYT'de felsefenin diğer sosyal derslere göre daha zorlayıcı olduğunu belirtti.
- Sözel öğrenciler için genel olarak yapılabilir seviyede değerlendirildi.
GENEL SINAV DEĞERLENDİRMESİ
- Sınavın genel zorluk seviyesi:
- Çoğu görüşe göre orta zorlukta,
- Bazı görüşlere göre 2025 AYT'ye oldukça benzer.
- Fen genel olarak kolay-orta seviyedeydi; en zorlayıcı ders fizikti.
- Matematiğe birkaç seçici soru bulunuyordu ancak genel olarak çözülebilir seviyedeydi.
- Yoğun çalışan ve derece hedefleyen öğrencilerin sınavı rahat yaptığı,
- Orta-üst seviye öğrencilerin ise yaklaşık 4-5 boş bırakabileceği bir sınav olduğu değerlendirildi.
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