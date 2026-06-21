Türkiye yaz ayını yaşarken Hakkari'den kar manzaraları geldi. Yüksekova ilçesi İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde, kış aylarında yağan ve hala erimeyen karları temizlemek için ekipler aralıksız çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, 14 kilometrelik yolun yarısını açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan yolun açılması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaz döneminde de yüksek rakımlı bölgelerde karla kaplı olan yolları açmaya çalışıyor. Bu kapsamda ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde geçen hafta çalışma başlatıldı.

Haziran ortasında beyaz manzara! Kar boyu 6 metreyi geçti

KAR KALINLIĞI 6 METREYİ GEÇİYOR

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 3 bin 500 rakımlı bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, 14 kilometrelik yolun yarısını açtı.

Haziran ortasında beyaz manzara! Kar boyu 6 metreyi geçti

Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açarak üs bölgesine ulaşımı sağlamayı hedefliyor.

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