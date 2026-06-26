Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kesici aletle bekçiye saldırıda bulunan M.T. isimli şahıs, silahla etkisiz hale getirildi.

Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde şüpheli M.T, elinde "sallama" olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovalamaya başladı.

Bu sırada kovalamayı gören bölgedeki bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin şüpheliye ilk olarak sözlü uyarıda bulunduğu, ardından havaya bir defa uyarı ateşi açtığı öğrenildi.

KESİCİ ALETLE BEKÇİYE SALDIRDI

Bu müdahalelere rağmen kesici aletle görevli bekçiye yönelen şüpheli, sol bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası