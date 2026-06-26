Anadolu Ajansı
Ankara'da bekçiye saldıran şahıs etkisiz hale getirildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kesici aletle bekçiye saldırıda bulunan M.T. isimli şahıs, silahla etkisiz hale getirildi.
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3. Sayfa az önce
Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde elinde kesici alet bulunan M.T., iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovalaması üzerine bekçi ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
- Şüpheli M.T., elinde 'sallama' olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovaladı.
- Bölgedeki bekçi ekipleri olaya müdahale ederek şüpheliye sözlü uyarıda bulundu ve havaya bir defa uyarı ateşi açtı.
- Şüpheli, kesici aletle görevli bekçiye yönelince sol bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.
- Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.T. hastaneye sevk edildi.
- M.T.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde şüpheli M.T, elinde "sallama" olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovalamaya başladı.
Bu sırada kovalamayı gören bölgedeki bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin şüpheliye ilk olarak sözlü uyarıda bulunduğu, ardından havaya bir defa uyarı ateşi açtığı öğrenildi.
KESİCİ ALETLE BEKÇİYE SALDIRDI
Bu müdahalelere rağmen kesici aletle görevli bekçiye yönelen şüpheli, sol bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
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