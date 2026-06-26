Anadolu Ajansı
Erzincan’da dehşet! Eski eşiyle birlikte 1 kişiyi daha öldürüp teslim oldu
Erzincan'da B.K. isimli şahıs, eski eşi S.K. ve yanında bulunan U.B.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.
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3. Sayfa 1 dk önce
Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, S.K. (42) ve U.B. (32) tüfekle vurularak öldürüldü ve cinayet zanlısı teslim oldu.
- Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki bir apartmandan silah sesleri duyuldu.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Apartmanın 3. katındaki dairede S.K. (42) ve U.B. (32) tüfekle vurulmuş halde bulundu.
- Cinayeti işlediği öne sürülen B.K. karakola giderek teslim oldu.
- Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki apartmanda silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3. katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B.'nin (32) tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
SALDIRGAN TESLİM OLDU
Cinayeti işlediği öne sürülen B.K., karakola giderek teslim oldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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