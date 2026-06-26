Erzincan'da B.K. isimli şahıs, eski eşi S.K. ve yanında bulunan U.B.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki apartmanda silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3. katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B.'nin (32) tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Erzincan’da dehşet! Eski eşiyle birlikte 1 kişiyi daha öldürüp teslim oldu

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Cinayeti işlediği öne sürülen B.K., karakola giderek teslim oldu.

Erzincan’da dehşet! Eski eşiyle birlikte 1 kişiyi daha öldürüp teslim oldu

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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