2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. İsveç ise 4 puanla üçüncü yer alarak en iyi üçüncüler kontenjanında son 32 turuna kaldı.

Dallas Stadyumu'ndaki müsabakada iki takım da kontrollü oynadı. Devre boyunca her iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tuttu. Maçtaki ilk net pozisyonu 45. dakikada Japonya yakaladı. Nakamura'nın uzaktan sert şutunda kaleci Zetterström uzanarak topu kornere gönderdi.

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ekip Japonya oldu. Rakip kalede gol arayan Japonya, 56. dakikada öne geçti. Doan ve Sagawara'nın kısa paslarla geliştirdiği atakta ceza yayı üzerindeki Maeda topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahasına hareketlenip kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Golün ardından İsveç'in yanıtı gecikmedi. 62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gyökeres'in pasında topla buluşan Elanga, ceza sahası dışından direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Suzuki'nin sağından filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmazken, 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hollanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta Japonya 5 puanla ikinci sırayı aldı. 4 puanı bulunan İsveç ise grup aşamasını 3. olarak tamamladı. 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

Stadyum: Dallas Stadyumu

Hakemler: Ivan Barton (El Salvador), David Moran (El Salvador), Henry Pupiro (Nikaragua)

Japonya: Suzuki, Seko (Dk. 75 Watanabe), Itakura (Dk. 39 Taniguchi), Ito, Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (Dk. 75 Nagatomo), Doan (Dk. 67 Ito), Maeda, Ueda (Dk. 67 Ogawa)

İsveç: Zetterstörm, Lagerbielke, Hien (Dk. 37 Bergvall), Gudmundsson (Dk. 88 Nygren), Lindelöf (Dk. 88 Starfelt), Abbas Ayari, Bernhardsson (Dk. 75 Svensson), Stroud (Dk. 75 Sema), Elanga, Isak, Gyökeres

Goller: Dk. 56 Maeda (Japonya), Dk. 62 Elanga (İsveç)

Sarı kartlar: Dk. 32 Hien, Dk. 85 Gyökeres (İsveç), Dk. 77 Taniguchi (Japonya)

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