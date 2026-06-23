İhlas Haber Ajansı
Ankara'da feci kaza! Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil, süratli bir şekilde park halindeki kamyona çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Özetle DinleAnkara'da feci kaza! Otomobil, kamyona çarptı: 3 ö...
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3. Sayfa 12 dk önce
Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
- Kaza, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi.
- Otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.
- Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olay yerinde vefat etti.
- Ağır yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.
3 ÖLÜ, 1 YARALI
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişiden Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 kişi de olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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