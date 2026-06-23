Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil, süratli bir şekilde park halindeki kamyona çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişiden Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 kişi de olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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