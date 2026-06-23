Sapanca’da hafta sonu yapılacak kamp üç gün sürecek. Sunumlar azalacak. Bakanlar değil vekiller konuşacak

AK Parti, geleneksel hale gelen milletvekilleri istişare kampında bu yıl önemli bir değişikliğe gidiyor. Parti, uzun yıllardır Kızılcahamam’da düzenlediği kampı 9 yıl aradan sonra ilk kez Ankara dışına taşıyor. Kamp en son Başkent dışında 2017 yılında Afyon’da düzenlenmişti. Bu hafta Cuma-Cumartesi ve Pazar günü düzenlenecek kamp ise Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek.

KAMPIN FORMATI İNTERAKTİFLEŞİYOR

Kampın en dikkat çekici özelliği ise yeni formatı olacak. Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetimi, bu yıl kampı daha dinamik ve verimli hale getirmek için klasik sunumla anlatım modelinden uzak tutacak. Geçmiş yıllarda saatler süren ve milletvekillerini şikâyet ettiren kapsamlı sunumlar yerine bu kez kısa ve öz bilgilendirmeler yapılacak.

Özellikle kabine üyeleri yapacakları bilgilendirmeleri kısa tutacak. Asıl ağırlık eleştiri, öneri, talep ve soru-cevap kısımlarına verilecek. Milletvekilleri, kendi seçim bölgelerinden vatandaştan gelen talepleri, beklentileri ve sorunları doğrudan bakanlara iletecek. Bakanlar da kendilerine yöneltilen sorulara anında cevap vererek hem yürütülen çalışmaları anlatacak hem de sahadan gelen geri bildirimleri dinleyecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası