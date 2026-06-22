Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta parti çalışmalarına ağırlık verecek. AK Parti'de gözler, peş peşe gerçekleştirilecek kritik toplantılar ve hafta sonunda düzenlenecek istişare kampına çevrildi.

Emrah Özcan ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftanın ilk programında bugün AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Burada teşkilat mensuplarına hitap edecek olan Erdoğan, ardından partisinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantıda iç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN İÇ POLİTİKAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Çarşamba günü ise AK Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada iç siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi, muhalefete yönelik değerlendirmelerde bulunması ve güncel siyasi başlıklara dair yol haritasını paylaşması öngörülüyor. AK Parti'de haftanın bir diğer önemli programı Perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı olacak. Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelecek il başkanlarına seslenecek. Toplantıda teşkilat çalışmalarının masaya yatırılması, yaz döneminde sahada yürütülecek faaliyetlere ilişkin talimatların verilmesi ve yerel düzeydeki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Haftanın son üç gününde ise Sakarya'da. 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı yapılacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak kampta kabine üyeleri, parti yöneticileri ve milletvekillerinin katılımıyla kapsamlı oturumlar gerçekleştirilecek. Kampta ekonomi, dış politika, güvenlik, Terörsüz Türkiye hedefi ve yeni döneme ilişkin siyasi stratejilerin ele alınması bekleniyor. AK Parti'nin geleneksel istişare kamplarında olduğu gibi bu yıl da parti yönetiminin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirlemesi ve teşkilata yönelik yeni hedeflerin şekillendirilmesi öngörülüyor.

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