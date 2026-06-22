Erdoğan’ın yoğun haftası! AK Parti'de gözler bu haftaki kritik toplantılarda
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta parti çalışmalarına ağırlık verecek. AK Parti'de gözler, peş peşe gerçekleştirilecek kritik toplantılar ve hafta sonunda düzenlenecek istişare kampına çevrildi.
- Erdoğan, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarına hitap edecek ve MKYK'yı toplayacak.
- MKYK toplantısında iç ve dış politika, ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat çalışmaları ele alınacak.
- Çarşamba günü TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan, iç siyasete ilişkin önemli mesajlar verecek ve muhalefete yönelik değerlendirmelerde bulunacak.
- Perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları masaya yatırılacak ve yaz dönemi faaliyetleri için talimatlar verilecek.
- Haftanın son üç günü Sakarya'da düzenlenecek 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda ekonomi, dış politika, güvenlik ve yeni döneme ilişkin siyasi stratejiler ele alınacak.
Emrah Özcan ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftanın ilk programında bugün AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Burada teşkilat mensuplarına hitap edecek olan Erdoğan, ardından partisinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantıda iç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat çalışmalarının ele alınması bekleniyor.
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ERDOĞAN İÇ POLİTİKAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
Çarşamba günü ise AK Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada iç siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi, muhalefete yönelik değerlendirmelerde bulunması ve güncel siyasi başlıklara dair yol haritasını paylaşması öngörülüyor. AK Parti'de haftanın bir diğer önemli programı Perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı olacak. Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelecek il başkanlarına seslenecek. Toplantıda teşkilat çalışmalarının masaya yatırılması, yaz döneminde sahada yürütülecek faaliyetlere ilişkin talimatların verilmesi ve yerel düzeydeki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.
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YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Haftanın son üç gününde ise Sakarya'da. 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı yapılacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak kampta kabine üyeleri, parti yöneticileri ve milletvekillerinin katılımıyla kapsamlı oturumlar gerçekleştirilecek. Kampta ekonomi, dış politika, güvenlik, Terörsüz Türkiye hedefi ve yeni döneme ilişkin siyasi stratejilerin ele alınması bekleniyor. AK Parti'nin geleneksel istişare kamplarında olduğu gibi bu yıl da parti yönetiminin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirlemesi ve teşkilata yönelik yeni hedeflerin şekillendirilmesi öngörülüyor.