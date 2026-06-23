Yine salı, yine kriz! Özgür Özel grupta ısrarcı
CHP’de geçen hafta ertelenen grup toplantısı krizi aşılırken, bu hafta parti yönetimi iki ayrı programla mesai yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu MYK ve Parti Meclisi’ni toplarken, Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıkacak.
- Kemal Kılıçdaroğlu bugün (Salı) ilk olarak saat 11.00'de MYK üyeleriyle, hemen ardından saat 14.00’te Parti Meclisi ile bir araya gelecek.
- Özgür Özel, CHP grup toplantısında konuşacak.
- Grup başkanvekilliği görevine iade edilecek Gökhan Günaydın'ın göreve döneceği açıklandı.
- Önceki parti sözcüsü Zeynel Emre, Salı günü saat 13.30'da haftalık grup toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.
CHP'de geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in grup toplantısı yapmamasıyla grup krizi aşılırken, bu hafta da Kılıçdaroğlu MYK ve PM'yi, Özel ise grubu toplayacak.
KILIÇDAROĞLU MYK VE PM'Yİ TOPLUYOR
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün (Salı) ilk olarak saat 11.00'de MYK üyeleri bir araya gelecek, hemen ardından saat 14.00’te Parti Meclisi toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapmama kararı alması üzerine Grup Başkanı Özgür Özel grubu toplayacak.
ÖZEL, GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK
CHP grup yönetimi tarafından Meclis Başkanlığı'na yapılan başvuruda Özel'in grup toplantısında konuşacağı belirtildi. Özgür Özel'in kurmaylarıyla Meclis'te gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan önceki parti sözcüsü Zeynel Emre, "Yarın (Salı) saat 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.
"GÜNAYDIN GÖREVE İADE EDİLECEK"
Emre, hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevine iade edileceğini açıkladı. Emre, "Gökhan Bey odasına dönecek ve görevine devam edecek" ifadelerini kullandı.