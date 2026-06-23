Anadolu Ajansı
Norveç, Senegal'i de devirdi! Turu garantiledi
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantilemiş oldu.
Özetle DinleNorveç, Senegal'i de devirdi! Turu garantiledi
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Spor az önce
2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi.
- Norveç, I Grubu'ndaki ilk maçında Irak'ı 4-1 yenmişti.
- Norveç, bu galibiyetle son 32 turuna çıkmayı garantiledi.
- Haaland, Irak'a attığı 2 golle birlikte Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.
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2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ve Senegal, New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.
NORVEÇ SON 32'Yİ GARANTİLEDİ
I Grubu'ndaki ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de 3-2 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi.
HAALAND GOL SAYISINI 4'LEDİ
İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.
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