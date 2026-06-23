Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sahte kozmetik üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 260 bin sahte etiket, 8 bin kozmetik ürünü ve 12 ton ham madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesi Batı Mahallesi'nde bir depoda sahte ve kaçak kozmetik üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

12 TON HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli T.S'ye ait depoda yapılan aramalarda, dünyaca ünlü markalara ait 260 bin etiket, 8 bin saç bakım ve vücut kremi ile 12 ton ham madde ele geçirildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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