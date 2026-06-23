İngiltere’de yapay zekâ destekli bir hukuk yazılımı, tüm hukuki hazırlık ve dava sürecini yönettiği davayı kazanarak hukuk tarihinde bir ilke imza attı.

İngiliz basınından Guardian'ın aktardığına göre, serbest çalışan insan kaynakları danışmanı Tamires Camal Taquidir, 7 bin sterlinlik (yaklaşık 430 bin TL) alacağını tahsil edebilmek için yapay zekâ destekli hukuk firması Garfield AI’a başvurdu.

Taquidir'in hem ihtar hem de dava süreci için toplam 400 sterlin (24 bin TL) harcadığı belirtildi. Bu süreçte dava öncesi tüm hukuki hazırlıkları yürüten yapay zeka sistemi, gerekli belgeleri hazırlayarak mahkeme dosyasını oluşturdu.

Yapay zekâ avukat koltuğuna oturup dava kazandı! Hukuk tarihinde bir ilk

BELGELERİ HAZIRLADI, SÜRECİ YÜRÜTTÜ

Geçtiğimiz yıl Avukatlar Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilen Garfield AI, 30 sterlin ile 10 bin sterlin arasındaki tazminat taleplerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Yapay zekâ sistemi, Taquidir’in davası kapsamında gerekli belgeleri hazırladı, karşı davanın reddedilmesi için hukuki işlemleri yürüttü ve mahkeme sürecine hazırlık yaptı.

14 Mayıs’ta Wandsworth İlçe Mahkemesi’nde görülen üç saatlik duruşma için dört tanık ifadesi ve çeşitli belgeler hazırlandı. Taquidir’in mahkemedeki temsilini insan bir avukat olan Dominic Li üstlenirken, Li yapay zekâ tarafından hazırlanan dosyanın müvekkilinin iddialarını açık ve etkili biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Yapay zekâ avukat koltuğuna oturup dava kazandı! Hukuk tarihinde bir ilk

Mahkeme, Taquidir lehine karar vererek ödenmeyen borcun kendisine ödenmesine hükmetti. Garfield AI’ın kurucu ortağı Philip Young ise gelişmeyi adalete erişim açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

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