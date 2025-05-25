Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da soğan deposunda büyük kavga! İşçiler bir anda birbirine girdi

Ankara'da soğan deposunda büyük kavga! İşçiler bir anda birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'daki bir soğan deposunda işçiler arasında kavga çıktı. Bir kadın ve erkek arasında başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Kavga saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

SOĞAN İŞÇİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir soğan deposunda çalışan biri kadın biri erkek iki işçi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Depoya gelen kişinin işçiye saldırmasıyla çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA

Kavga anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, diğer işçilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP'li vekilden prim sözü! Galibiyete 1 milyon, bir üst lige 2 milyon TLSüper Lig'de final haftası belli oldu! İşte 38. hafta programı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de otobüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 13 yaralı var - 3. Sayfaİzmir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralıİzmir'de denize giren genç boğuldu, arkadaşları kriz geçirdi - 3. Sayfaİzmir'de denize giren genç boğuldu, arkadaşları kriz geçirdiBaşıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk yaralandı - 3. SayfaBaşıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk yaralandıDüğün salonunda facia! Beton kemer yıkıldı, doktor öldü, eşi yaralandı - 3. SayfaBeton kemer yıkıldı, doktor öldü, eşi yaralandıLiseli kızların sosyal medya kavgasında acı son! Araya giren 2 kız bıçakla yaralandı, hayati tehlikesi var - 3. SayfaLiseli kızların sosyal medya kavgasında acı son! Araya giren 2 kız bıçakla yaralandı, hayati tehlikesi varİstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...