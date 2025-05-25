Ankara'da soğan deposunda büyük kavga! İşçiler bir anda birbirine girdi

Ankara'daki bir soğan deposunda işçiler arasında kavga çıktı. Bir kadın ve erkek arasında başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Kavga saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

SOĞAN İŞÇİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir soğan deposunda çalışan biri kadın biri erkek iki işçi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Depoya gelen kişinin işçiye saldırmasıyla çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA

Kavga anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, diğer işçilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görüldü.