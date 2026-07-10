Antalya’da eski erkek arkadaşının saldırısına uğrayan 32 yaşındaki Özge Çelik, bıçağın sırtına kırılmasıyla ölümden döndü. 30 bıçak darbesi alan genç kadın dehşet anlarını “Saçlarımdan sürükleyerek yaklaşık 15 dakika boyunca kafama ve sırtıma bıçak darbeleri vurdu. Şanslıydım ki bıçak üçüncü ya da dördüncü darbede sırtımda kırıldı” diyerek anlattı. Yüzünde, sırtında ve kafasında yaralar olan Çelik’in kolunda kas yırtılması oluştu, sol kolunun kullanamıyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Fidanlık mevkiinde korkunç bir saldırı gerçekleşti. Bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı O.K. hakkında tehdit, hakaret ve darp iddialarıyla farklı tarihlerde şikâyetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran Özge Çelik (32) dehşeti yaşadı.

BIÇAK SIRTINDA KIRILDI

Cezaevinden çıkan O.K. ile Fidanlık mevkiine giden Özge Çelik arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K.'nin yanında bulunan bıçakla Çelik'e saldırdı. Başından, sırtından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden çok sayıda darbe alan genç kadın, saldırı sırasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. Bıçağın sırtında kırılması ile ölümden dönen Özge Çelik, daha sonra saçlarından sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç kadının kolunda kas yırtılması tespit edilirken, O.K. da gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da 15 dakikalık dehşet! 30 darbeye rağmen ölümden döndü: Şanslıydım ki bıçak sırtımda kırıldı

“HAKKINDA EN AZ 5-6 ŞİKÂYETİM VAR”

Özge Çelik, yaşadığı korkunç anları şöyle anlattı:

İlişkimiz sırasında öfke kontrolü olmadığını ve suç dosyalarını gördükten sonra ilişkiyi bitirme kararı aldım. Bunu kendisine söylediğim 19 Ocak günü darp edildim ve şikâyetçi oldum. Devamında tehditler, hakaretler ve çevreme yönelik karalamalar sürdü. Onun yaptığı tüm hamlelere karşı ben yalnızca şikâyetçi oldum. Kendisi hakkında en az 5-6 şikâyetim vardır. Tedbir kararı aldım. 19 Ocak'tan itibaren hiç ara vermeden 6 kez, son olarak da 7'nci kez uzaklaştırma kararı aldırdım.

Antalya’da 15 dakikalık dehşet! 30 darbeye rağmen ölümden döndü: Şanslıydım ki bıçak sırtımda kırıldı

“TEHDİTLER GÖNDERİYORDU”

Çelik "Tüm çevreme ve aileme benimle ilgili ölüm tehditleri gönderiyordu. Cezaevi numaralarından beni, iş yerimi ve arkadaşlarımı arayarak beni öldüreceğine yönelik tehditlerini sürdürdü" dedi.

Antalya’da 15 dakikalık dehşet! 30 darbeye rağmen ölümden döndü: Şanslıydım ki bıçak sırtımda kırıldı

“KARNIMA YUMRUK DARBESİ ALDIM”

O.K.’nın cezaevinden izinli olarak çıktığını öğrendiğini belirten Çelik şöyle konuştu:

Yalnız değildik, yanımızda 3-4 kişi daha vardı. Her şey çok ani gelişti. Kendisi üzerime doğru geldi. Üzerime gelmemesini söyledim ve kaçmaya çalıştım. Önce karnıma yumruk darbesi aldım. Ardından saçlarımdan tuttu ve sırtıma bıçak darbeleri vurdu. Şanslıydım ki bıçak üçüncü ya da dördüncü darbede sırtımda kırıldı.

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“15 DAKİKA BOYUNCA KAFAMA VE SIRTIMA VURDU”

KADES'e bastım. KADES'e basmaya devam ediyordum ancak o, kırılan bıçağın kalan küçük kısmıyla üzerime gelmeyi sürdürdü. Yaralı olduğum ve nefesim kesildiği için kaçamadım. Burada saçlarımdan sürükleyerek yaklaşık 15 dakika boyunca kafama ve sırtıma bıçak darbeleri vurdu. Şanslıydım ki bıçak kırılmıştı ve darbeler organlarıma gelmedi.

Antalya’da 15 dakikalık dehşet! 30 darbeye rağmen ölümden döndü: Şanslıydım ki bıçak sırtımda kırıldı

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM, ÖLECEKSİN”

Çelik saldırı sonrasında vücudunda oluşan hasarı şöyle anlattı:

Bıçak darbeleri nedeniyle kas yırtılması oluştu. Bu yüzden sol kolumu hâlâ tam olarak kullanamıyorum ve kolumda güç kaybı var. Fizik tedaviye başlayacağım. Yüzümde, sırtımda ve kafamda izler bulunuyor. Darbelerin hepsi kırılan bıçağın kalan kısmıyla gerçekleşti. O bıçak kırılmasaydı zaten yaşama şansım yoktu. Saldırı sırasında da sürekli, ‘Seni öldüreceğim, öleceksin' diyordu.

"7'NCİ UZAKLAŞTIRMA KARARINI ALDI

Vücudunda 30 bıçak darbesi olduğu belirlenen Özge Çelik'in olayın ardından 7'nci kez uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenildi. Şüpheli O.K. ise cezaevinde tutuklu olarak kalmaya devam ediyor.

Antalya’da 15 dakikalık dehşet! 30 darbeye rağmen ölümden döndü: Şanslıydım ki bıçak sırtımda kırıldı

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