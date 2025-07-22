Antalya'da 3 midibüs birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Antalya'da 3 midibüsün karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya’nın Serik ilçesi Antalya-Alanya D400 kara yolu sanayi kavşağında sürücüleri belirlenemeyen bir tur midibüsü ile iki otel servis midibüsü çarpıştı. Kazada midibüslerin sürücüleri ile bir servis aracında bulunan 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle kapanan Manavgat-Antalya yolu 1 saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz