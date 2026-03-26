Antalya'nın Aksu ilçesinde A.K. isimli şahıs, tartıştığı eşinin telefonlarını açmamasına sinirlenince 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Şahıs, olay yerine gelen polisler tarafından ikna edildi ve aşağıya indirildi.

Tartıştığı eşinin telefonlarına bakmamasına sinirlenen A.K. isimli şahıs, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 26092 Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'da akılalmaz olay! Tartıştığı eşi telefona bakmayınca çatıya çıktı

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı hazır bekletildi.

İKNA OLDU

A.K. isimli şahısla yaklaşık 2 saat boyunca telefonla görüşen emniyet güçleri, yoğun çaba sonucu genci ikna ederek bulunduğu noktadan aşağı indirdi. Polis ekiplerince inşaattan dışarı çıkarılan A.K., telefonla konuşarak bindiği polis otosunda da elinden telefonu düşürmedi.

