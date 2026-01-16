Antalya’da esrarengiz ölüm! Yanan otomobilde ceset bulundu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında alevler içinde kalan bir otomobilde, itfaiyenin müdahalesinin ardından bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yanan bir otomobilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunurken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında bir otomobil yandı.
- Yangın söndürüldükten sonra araçta kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
- Ceset, otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Jandarma, yangının çıkış nedeni ve ölümün nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü ve endişeye neden oldu. Korubaşı Mahallesi’nde yol kenarında bir otomobilin yandığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
YANAN ARAÇTAN CESET ÇIKTI
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından araçta yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ve ölümün nasıl gerçekleştiğini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.