Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında alevler içinde kalan bir otomobilde, itfaiyenin müdahalesinin ardından bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü ve endişeye neden oldu. Korubaşı Mahallesi’nde yol kenarında bir otomobilin yandığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

YANAN ARAÇTAN CESET ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından araçta yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ve ölümün nasıl gerçekleştiğini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

