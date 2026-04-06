İhlas Haber Ajansı
Artvin'de korkunç olay! 70 metrelik duvardan düşen adam öldü
Artvin-Ardanuç yolu DSİ mevkiinde gece saatlerinde 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
5 saat önce
Artvin-Ardanuç yolu DSİ mevkiinde bir kişi, 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti.
- Olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
- AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
- Şahıs bulunduğu yerden çıkarıldı.
- Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.
- Hayatını kaybeden kişinin Turgay Atalay olduğu tespit edildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Artvin-Ardanuç yolu DSİ mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bir vatandaşın karayolu üzerinde bulunan 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şahıs bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahırda feci ölüm: 12 yaşındaki Miran can verdi
Hayatını kaybeden kişinin Turgay Atalay olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da feci olay! Kayanın altında kalan çocuklardan biri öldü, biri yaralandı
