Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ihalelerde rüşvet ve fesat iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Müfettiş raporunda 23 milyon 578 bin liralık kamu zararına yol açıldığı belirtilirken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuya zarar verdikleri iddiasıyla 12 Ocak’ta gözaltına alınan aralarında askerlerin de olduğu 21 şüpheliden 5’inin tutuklandığı açıklandı.

Başsavcılığın duyurusunda, Askeri Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görev yapan bazı personelin, hizmet alınan firmaların sahipleriyle iş birliği yaparak çıkar sağladıklarının tespit edildiği kaydedildi.

HER ŞEY FAZLA GÖSTERİLMİŞ

Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ihaleye konu hak ediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, 12 Ocak 2026 tarihinde kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi, firma adına imza atan 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğince 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 5 şüpheli hakkında ise "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın Başsavcılık tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütüldüğü bildirildi.

