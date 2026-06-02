Anadolu Ajansı
Aydın'da feci kaza! Araba devrildi, 2 kadın can verdi
Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın sürücü ve arkadaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özetle DinleAydın'da feci kaza! Araba devrildi, 2 kadın can ve...
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3. Sayfa 2 dk önce
Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde meydana gelen kazada 2 kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Kaza, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde oldu.
- Kezban Nur Karakaya (29) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
- Sürücü ile yanında bulunan Özlem Erişkin (30) ağır yaralandı.
- Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Hastaneye kaldırılan 2 kadın kurtarılamadı.
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Kaza, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde meydana geldi. Kezban Nur Karakaya'nın (29) kullandığı 20 ASB 838 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada sürücü ile yanında bulunan Özlem Erişkin (30) ağır yaralandı. Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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