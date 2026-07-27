Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kampın son sınavına çıkarken maçın saati, yayıncı kuruluşu ve canlı izleme detayları araştırılıyor.

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Monza karşılaşmasının ardından kampı galibiyetle tamamlamayı hedeflerken, taraftarlar mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini merak ediyor.

GALATASARAY-VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık maçı, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadeleyi S Sport Plus üzerinden izleyebilecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray-Venezia maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Galatasaray hazırlık maçı)

GALATASARAY-VENEZİA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Venezia hazırlık mücadelesi, televizyon üzerinden S Sport, internet ve mobil cihazlardan ise S Sport Plus platformu aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. Avusturya kampını Venezia maçıyla tamamlayacak olan Galatasaray, ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık programına RAMS Park'ta devam edecek ve 2 Ağustos'ta Rennes, 8 Ağustos'ta ise Villarreal ile karşı karşıya gelerek yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçlarını oynayacak.

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