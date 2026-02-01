Aydın’ın Didim ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Biri kadın 2 kişi yol kenarında ölü bulundu. Olayın detayları ortaya çıktı, her şey arabada başladı. Polis şüpheli iki kişiyi yakaladı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

POLİS CESETLERİNİ BULDU

Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ila Turan Emre Arıkan (23) adlı şahısların cansız bedenini buldu. Gülseher Göksan’ın vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan’ın vücudunda 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aydın'da kan donduran infaz! Arabada öldürüp yola attılar.... Biri kadın diğeri erkek

ARABADA ÖLDÜRÜP, YOLA ATTILAR

Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduğu ve sonrasında yola atıldığı belirlenirken, olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş şekilde bulundu. Çalışma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek araç içerisinde de delil çalışması yapıldı.



OPERASYONLA YAKALANDILAR

Emniyet güçleri yaptıkları çalışmanın ardından, şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi’ndeki bir evde operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Öldürülen 43 yaşındaki Gülseher Göksan ile 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan’ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği öğrenilemezken, iki kişinin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

