Didim’de yaşayan Bahriye ve Mehmet Kır, aynı gün 8 saat arayla hayatını kaybetti. İlçede büyük üzüntü yaşanırken Kır çifti, düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Kır’ın babası Mehmet Kır (80) yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde rahatsızlanması sonucu, ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, hastanede entübe edilen Mehmet Kır, daha sonra ileri tedavi amacıyla Aydın’a sevk edilmişti.

Eşinin sağlık durumuna üzülen anne Bahriye Kır (79) ise aynı gün hastanede fenalaşarak Didim Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine alınmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Annesinin vefat haberini alan Şube Müdürü Şakir Kır'a acı haber de Aydın’dan gelmiş, tedavisi süren baba Mehmet Kır' da vefat etmişti.

DUALAR EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Aslen Didimli olan Bahriye ve Mehmet Kır çiftinin 8 saat arayla hayatını kaybetmesi ilçede ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

Aynı gün iki acı: 8 saat arayla can veren Kır çifti defnedildi

Kır çiftinin cenazeleri bugün öğle namazına müteakip Didim Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kır çifti dualar eşliğinde Didim Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenaze namazına Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AK Parti Didim İlçe Başkanı Mehmet Vela, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, oda başkanları, sivil toplumu örgütü temsilcileri, bazı belediye meclis üyeleri, Kır ailesi ve yakınları katıldı.

