Ayvalık'ta esrarengiz olay! 4 genç birlikte gitti, biri kayboldu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan 24 yaşındaki Bahri Dede, Kara Ada açıklarında denize düştükten sonra kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri hava ve deniz unsurlarıyla geniş çaplı arama çalışması başlatırken, teknede bulunan üç arkadaş hakkında da soruşturma başlatıldı.
- Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gece ve gündüz arama çalışmaları başlatıldı.
- Arama çalışmalarına helikopter, uçak ve botlar dahil edildi.
- Olayla ilgili teknede bulunan 3 arkadaşı soruşturmaya alındı ve teknede incelemeler yapılıyor.
- İddiaya göre, kız arkadaşının şaka amaçlı ittirmesi sonucu denize düşmüş olabileceği öne sürüldü.
Dün gece 2 kız ve 2 erkekten oluşan 4 kişilik arkadaş grubu tekneyle denize açıldı. Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Kara Ada açıklarında demirleyen tekneden denize giren gençlerden Bahri Dede (24) hareket halindeki tekneden düştü.
KIZ ARKADAŞI ŞAKA YAPMIŞ!
İddiaya göre teknede bulunan bir kız arkadaşının şaka amaçlı ittirmiş olabileceği de öne sürülen Dede kısa süre sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu.
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Teknede bulunan arkadaşlarının durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kayıp gencin bulunması için gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha da genişletildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, uçak ve botların katılımıyla Kara Ada çevresinde süren arama kurtarma çalışmaları halen daha aralıksız sürüyor.
3 ARKADAŞ SORGUYA ALINDI
Öte yandan olayla ilgili teknede bulunan Bahri Dede'nin 3 arkadaşına yönelik soruşturma ve teknede incelemelerin sürdüğü öğrenildi.