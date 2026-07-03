Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan iş hanının altında dikkat çeken bir yapı ortaya çıktı. Hafriyat çalışmaları sırasında tespit edilen yaklaşık 130 metrelik sığınağın tarihi nitelik taşıyıp taşımadığı yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı tamamlanan iş hanının temel kısmında sürdürülen hafriyat çalışmaları sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olduğu belirtilen sığınak tespit edildi.

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KÜLTÜR VARLIKLARI KURULU İNCELEME BAŞLATTI

Sığınağın ortaya çıkmasının ardından Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından sığınağın tarihi nitelik taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyanın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacağı öğrenildi.

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TESCİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİNE KARAR VERİLECEK

Kurulun yapacağı teknik ve bilimsel incelemeler sonucunda söz konusu yapının kültür varlığı olarak tescil edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

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