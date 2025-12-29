İstanbul Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren lüks araçların satıldığı S CLASS galerisinin sahibinin 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Galerinin bir süredir kapalı olduğu, içeride kalan otomobillerin ise polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenildi.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

Bağdat Caddesi’nde lüks vurgun iddiası: Galeri sahibi 11 milyar TL ile kaçtı

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

