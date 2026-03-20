Başıboş köpek dehşeti! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Kayseri'de başıboş sokak köpeğinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, köpek ise belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.
Özetle
- Sokakta oynayan 3 yaşındaki A.D. isimli çocuğa başıboş bir köpek saldırdı.
- Olayda küçük çocuk ağır yaralandı.
- Olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan çocuk Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Başıboş köpek belediye ekipleri tarafından bayıltılarak barınağa götürüldü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde, başıboş bir köpek sokakta oynayan 3 yaşındaki A.D.‘ye saldırdı. Olayda küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başıboş köpek belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
