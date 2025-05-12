Başkent'te geceyi aydınlatan yangın! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Ankara’da seyir halindeki otomobil motorunda aniden çıkan yangında alev topuna döndü. Gecenin karanlığını aydınlatan yangın korkuttu.

Ankara’da seyir halindeki otomobil çıkan yangında alev topuna döndü. Alevler başkentte geceyi gündüze çevirdi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL CAYIR CAYIR YANDI

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Hikmet Özer Caddesi'nde ASKİ önünde ilerleyen bir otomobil aniden motor kısmından yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KENDİNİ KURTARDI

Sürücü, yangını fark edince otomobili yolun kenarına park edip araçtan indi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.