Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Başbakan'ın evinde korkutan yangın! Londra itfaiyesi harekete geçti

Başbakan'ın evinde korkutan yangın! Londra itfaiyesi harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başbakan&#039;ın evinde korkutan yangın! Londra itfaiyesi harekete geçti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ait Başkent Londra’daki evde yangın çıktı. Londra itfaiyesi yangına müdahale etti.

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın evinde korkutan yangın. Polis, çıkan yangının ardından soruşturma başlattı.

BAŞBAKAN'IN EVİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başkent Londra’nın kuzeyinde bulunan evinde yangın çıktı. İngiltere hükümet sözcüsü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, TSİ 03.35'te Londra İtfaiyesine, bir konutta yangın çıktığına dair ihbarda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, ihbarın ardından olay yerine intikal eden polis memurlarının evin girişinde hasar tespit ettikleri ancak yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

Başbakan'ın evinde korkutan yangın! Londra itfaiyesi harekete geçti - 1. Resim

POLİS EVİN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR

Polisin yangını araştırdığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sürerken evin dışındaki polis kordonunun bir süre daha kalacağı bilgisi paylaşıldı.

YANGIN DAKİKALAR İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise itfaiyecilerin TSİ 03.00'ten hemen sonra olay yerine çağrıldığı ve yangının yarım saat içinde söndürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın "bir mülkün dışında çıkan küçük çaplı yangın" olarak tanımlandığı bildirildi.

BAŞBAKAN O KONUTTA MI KALIYOR?

Ülke basınındaki haberlere göre, Başbakan Starmer, Kentish Town bölgesindeki bu mülkün halen sahibi olarak biliniyor. Starmer, geçtiğimiz temmuz ayında göreve gelmesinden bu yana Downing Street’teki Başbakanlık konutunda ikamet ediyor.

BAŞBAKAN ACİL DURUM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de yaptığı açıklamada, Starmer'ın acil durum servislerine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini aktardı.

Sözcü, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için daha fazla yorum yapamayacağını bildirdi. Ayrıca, yangın başladığında Başbakan'ın aile üyelerinden herhangi birinin evde olup olmadığı sorusuna da cevap vermedi.​​​​​​​

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Asya'nın lideri olmak için kolları sıvadılar! Doğal gaz ve petrolde kartlar yeniden dağıtılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En ağır bedeli onlar ödedi: Her saat başı bir kadın öldürülüyor - DünyaHer saat başı bir kadının öldürüldüğü şehir: GazzeAlmanya da Türkiye'ye geliyor: Perşembe günü İstanbul'da olmaya hazırız - DünyaAlmanya da Türkiye'ye geliyor: Perşembe günü İstanbul'dayızZelenksiy 'umarım kaçmazlar' diyerek duyurdu: "Trump'ın Putin ile toplantıda bizimle olmasını istiyoruz" - Dünya"Trump'ın Putin ile toplantıda olmasını istiyoruz"Hamas'tan Trump'a jest! ABD-İsrail vatandaşı esir asker serbest kaldı - DünyaABD-İsrail vatandaşı esir asker serbest kaldıTrump övgüler yağdırdı! "Erdoğan harika bir ev sahibi, Türkiye'ye gelebilirim!" - DünyaRusya-Ukrayna zirvesi için Erdoğan'a övgü!Suriye lideri Şara'nın planları Arap Zirvesi'ni karıştırdı: Hayalleri altüst oldu - DünyaSuriye lideri Şara'nın planları Arap Zirvesi'ni karıştırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...