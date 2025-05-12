Başbakan'ın evinde korkutan yangın! Londra itfaiyesi harekete geçti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ait Başkent Londra’daki evde yangın çıktı. Londra itfaiyesi yangına müdahale etti.

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın evinde korkutan yangın. Polis, çıkan yangının ardından soruşturma başlattı.

BAŞBAKAN'IN EVİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başkent Londra’nın kuzeyinde bulunan evinde yangın çıktı. İngiltere hükümet sözcüsü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, TSİ 03.35'te Londra İtfaiyesine, bir konutta yangın çıktığına dair ihbarda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, ihbarın ardından olay yerine intikal eden polis memurlarının evin girişinde hasar tespit ettikleri ancak yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

POLİS EVİN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR

Polisin yangını araştırdığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sürerken evin dışındaki polis kordonunun bir süre daha kalacağı bilgisi paylaşıldı.

YANGIN DAKİKALAR İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise itfaiyecilerin TSİ 03.00'ten hemen sonra olay yerine çağrıldığı ve yangının yarım saat içinde söndürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın "bir mülkün dışında çıkan küçük çaplı yangın" olarak tanımlandığı bildirildi.

BAŞBAKAN O KONUTTA MI KALIYOR?

Ülke basınındaki haberlere göre, Başbakan Starmer, Kentish Town bölgesindeki bu mülkün halen sahibi olarak biliniyor. Starmer, geçtiğimiz temmuz ayında göreve gelmesinden bu yana Downing Street’teki Başbakanlık konutunda ikamet ediyor.

BAŞBAKAN ACİL DURUM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de yaptığı açıklamada, Starmer'ın acil durum servislerine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini aktardı.

Sözcü, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için daha fazla yorum yapamayacağını bildirdi. Ayrıca, yangın başladığında Başbakan'ın aile üyelerinden herhangi birinin evde olup olmadığı sorusuna da cevap vermedi.​​​​​​​