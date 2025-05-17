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Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da bulunan berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan çırak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu 21 yaşındaki çırak Ali Elhalifa vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak hayatını kaybetti - 1. Resim

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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