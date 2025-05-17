Berber dükkanına silahlı saldırı! Çırak hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da bulunan berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan çırak hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu 21 yaşındaki çırak Ali Elhalifa vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz