Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Beylikdüzü'nde AVM'de büyük panik! Yemek katının asma tavanı çöktü, yaralı var

Beylikdüzü'nde AVM'de büyük panik! Yemek katının asma tavanı çöktü, yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beylikdüzü&#039;nde AVM&#039;de büyük panik! Yemek katının asma tavanı çöktü, yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Müşteriler büyük panik yaşadı, olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Beylikdüzü'nde AVM'de büyük panik! Yemek katının asma tavanı çöktü, yaralı var - 1. Resim

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı.

Beylikdüzü'nde AVM'de büyük panik! Yemek katının asma tavanı çöktü, yaralı var - 2. Resim

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İran'da büyük patlama! Çok sayıda öğrenci yaralandı, bilanço ağırBeşiktaş'ta kaleye genç takviye! Madou Diakite imzaya yakın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor - 3. SayfaSakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi!Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaSivas’ta yolcu otobüsü devrildi!Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı - 3. SayfaYaşlı adam kabusu yaşattı! 1'i ağır 3 yaralıBalıkesir'de yüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi! - 3. SayfaYüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi!Gaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldü - 3. SayfaGaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldüÜmraniye'de korkunç ölüm! Birini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi: Sonrasında itiraf geldi... - 3. SayfaBirini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...