Beylikdüzü'nde AVM'de büyük panik! Yemek katının asma tavanı çöktü, yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.
Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Müşteriler büyük panik yaşadı, olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak