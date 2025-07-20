Beylikdüzü'nde AVM'de büyük panik! Yemek katının asma tavanı çöktü, yaralı var

Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Müşteriler büyük panik yaşadı, olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.