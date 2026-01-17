Anadolu Ajansı
Bingöl'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı ve yol trafiğe kapatıldı.
Bingöl-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kaza, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana geldi. Otobüsteki 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada otobüsteki 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçların çarpışması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Kaza nedeniyle yol, ekiplerin çalışmaları süresince trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler, yolda güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
