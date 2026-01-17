Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada otobüsteki 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçların çarpışması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Oğlunun trafik kazası yalanıyla yaşlı adamdan 10 binlerce Euro aldılar

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza nedeniyle yol, ekiplerin çalışmaları süresince trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler, yolda güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası