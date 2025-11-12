Bir anda alev topuna döndü! Vatandaşlar facianın önüne geçti

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir inşaatta elektrik işi yapan A.T.'ye ait olan ve park halinde bulunan 09 ABY 880 plakalı ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İLK MÜDAHALEYİ YAPTILAR

Araçtan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar yangın tüpüyle aracın yarı açık olan camından ilk müdahaleyi yaparak alevlerin tüm aracı kaplamasının önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR SÖZ KONUSU

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta gerekli kontrolleri yaptı. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.