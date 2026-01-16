Ankara’da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altıok’un bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada, bisikletin frenlerine müdahale ettikleri tespit edilen 4 çocuk hakkında, 12 yaşından küçük olmaları nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Sabotaj şüphesiyle Cinayet Büro’nun da incelediği dosyada aile karara itiraz etti. Avukat Ezgi Ayşe Aras, kararın ölüm neticesiyle orantısız olduğunu belirterek mevcut yasal düzenlemelerin ciddi boşluklar içerdiğini vurguladı. Aras, "Eğer aynı fiil 8 gün sonra işlenmiş olsaydı, bugün bu dosya bir ceza davası olarak yargı önüne taşınmış olacaktı." dedi.

Sabotaj şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında dosya, Cinayet Büro Amirliğine gönderilmiş, yapılan teknik incelemelerde, çocukların bisiklete müdahale ettikleri tespit edilmişti.

Gazetemize konuşan anne Nazlıcan Aygün’ün avukatı Ezgi Ayşe Aras, çocuklardan birinin ceza sorumluluğu yaşını doldurmasına yalnızca 8 gün kaldığını vurgulayarak, "Eğer aynı fiil 8 gün sonra işlenmiş olsaydı, bugün bu dosya bir ceza davası olarak yargı önüne taşınmış olacaktı. Bu durum, mevcut yasal düzenlemelerin çocukların yaşam hakkını koruma noktasında ciddi bir boşluk oluşturduğunu somut biçimde ortaya koymaktadır." dedi.

"KARARA KARŞI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURDUK"

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Aras, "Yiğit Cem Altınok’un hayatı, bir takvim yaprağından ibaret değildir. Adalet, bazen yalnızca kanun maddeleriyle değil, toplumun vicdanıyla da ölçülmelidir. Karara karşı itiraz yoluna başvurduk. Ancak gelinen noktada, bu itirazdan etkili bir sonuç alınabileceğine dair beklentimiz son derece sınırlıdır. Zira dosya, soruşturmanın ilk aşamasında kaza olarak ele alınmıştır. Oysa müşteki taraf olarak, dosyaya etkin biçimde müdahil olmamız, tanık beyanlarının derinleştirilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi ve teknik raporların değerlendirilmesi sonucunda, olayın basit bir kaza olmadığı; önlenebilir nitelikte bir fiil sonucunda Yiğit Cem Altınok’un hayatını kaybettiği açık biçimde ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"KARAR ‘ÖLÜM NETİCESİ’ İLE ORANTISIZ"

Aras, "Buna rağmen, soruşturma süreci sonunda ulaşılan karar; fiilin ağırlığı, meydana gelen ölüm neticesi ve dosyada yer alan somut olgularla orantısızdır. Bu dosya, çocukların tehlikeli ortamlardan, denetimsizlikten ve önlenebilir risklerden korunmasına ilişkin kamusal sorumluluğun da bir göstergesidir. Bundan sonraki mücadelemiz yalnızca bu dosyada adalet arayışıyla sınırlı kalmayacak, başka ailelerin benzer acılarla karşı karşıya kalmaması için önleyici mekanizmaların oluşturulması yönünde sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

