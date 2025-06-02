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Bitlis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı olayda, Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Van yolu üzerinde bulunan Dibekli köyü mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Bitlis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü 2 yaralı - 1. Resim

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 EC 294 plakalı otomobil ile 65 ABM 469 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Bitlis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü 2 yaralı - 2. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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