Bitlis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2025 20:30 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 20:39 - Güncelleme:

Van yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı olayda, Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Van yolu üzerinde bulunan Dibekli köyü mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 EC 294 plakalı otomobil ile 65 ABM 469 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlgili Haber Kurban Bayramı öncesi pazarlıklar sıkı! Fiyatlar belli oluyor: Küçükbaş 15, büyükbaş 70 bin TL Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş