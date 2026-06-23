Anadolu Ajansı
Bolu Dağı'nda askeri mühimmat yüklü tır devrildi!
Bolu Dağı'nda İstanbul istikametinde seyreden askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen bir tır devrildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinin bir bölümü ulaşıma kapatıldı.
Özetle DinleBolu Dağı'nda askeri mühimmat yüklü tır devrildi!
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3. Sayfa 2 dk önce
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde askeri mühimmat yüklü bir tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
- Tır, Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
- Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendiriliyor.
- Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
- Ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek trafiği Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirdi.
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İstanbul istikametinde seyreden, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tır, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkiinde kontrolden çıktı ve devrildi.
ASKERİ MÜHİMMAT YÜKLÜ
Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu söz konusu istikamet ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, istikameti kullanan araçları buradan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek D-100 kara yoluna Kaynaşlı'dan bağlanmalarını sağlıyor.
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