MAHMUT EKİNCİ
Ardahan'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Özetle DinleArdahan'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Kaydet
Gündem 2 dk önce
AFAD'ın bildirdiğine göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem saat 07.07'de gerçekleşti.
- Merkez üssü Posof ilçesine 95 kilometre uzaklıktaydı.
- Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
0:00 0:00
1x
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde saat 07.07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkezi Posof ilçesine 95 kilometre uzakta olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR