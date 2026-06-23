Türkiye Gazetesi
Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli için de adli kontrol hükümleri uygulandı.
Özetle DinleErhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 kişi tutuk...
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İstanbul'da İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.
- Erhan Karaal, 17 Haziran'da Maltepe'deki evinin çevresinde kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.
- Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.
- Fidye için kaçırıldığı iddia edilen olaya ilişkin başlatılan çalışmalarda toplam 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.
- 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri de uygulandı.
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı.
Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatılmıştı. Karaal'ın fidye için kaçırıldığı iddia edilen olaya ilişkin başlatılan çalışmalarda toplam 2'si kadın 12 kişi gözaltına alınmıştı.
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