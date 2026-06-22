İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, İBB yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündükleri ve bu iddia üzerinden hareket ettikleri öne sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde zorla bir araca bindirilerek kaçırılmış, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayda kullanılan aracın plakasının kopyalandığı öne sürülen soruşturmada, Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın rehin alınması ile irtibatı olduğu iddia edilen 12 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

500 kilo altın için kaçırdılar! İBB yöneticisi Erhan Karaal'in kaçırılmasında yeni detaylar

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: KARAAL'DEN KİLOLARCA ALTIN İSTENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündüklerini ve Karaal'ın bu nedenle kaçırdıklarını söyledi.

Ayrıca, kurtarıldığı günden bu yana hastanede tedavisi devam eden Karaal'ın "Beni kaçıranları daha önce bir yerde görmedim, hiçbiri ile karşılaşmadım ve herhangi bir tehdit almadım. Takip edildiğimi de düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin Karaal'den önce 300 kilogram ardından da 500 kilogram altın istediği öne sürüldü.

500 kilo altın için kaçırdılar! İBB yöneticisi Erhan Karaalin kaçırılmasında yeni detaylar

"BANA KARAAL'I ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER"

Olayda ön planda oldukları iddia edilen 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ederken, Karaal'ın kurtarıldığı anda yanında bulunan silahlı şüpheli İsmail A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki şüpheli ifadesinde, "Balıkesir'den İstanbul'a geldim. Beni burada bir bungalov da misafir ettiler. Sonrasında hücre evine götürüp orada da misafir ettiler. Olayın olduğu gün bir korsan taksiyle depoya geldim. Bana Karaal'ı öldürmemi söylediler" diye konuştuğu öğrenildi.

500 kilo altın için kaçırdılar! İBB yöneticisi Erhan Karaalin kaçırılmasında yeni detaylar

Gözaltındaki kadınların birinin, Karaal'i kaçıran bir şüphelinin sevgilisi olduğu ve olayda kullanılan araçlardan birinin sahibi olduğu iddia edildi. Diğer kadının ise Karaal'i kaçıran kişilere lojistik destek sağladığı öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası