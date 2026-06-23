8 ilde "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonu! 64 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı.
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine başlatıldı.
- "Danışmanlık" faaliyeti yürüten şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemleri incelenerek göçmen kaçakçılığı faaliyetleri ve usulsüz ikamet izni temini belirlendi.
- Şüphelilerin, ikamet izni başvurularında kullanılan belgelerde tahrifat yaptığı, gerçeğe aykırı veya sahte belgeler düzenlediği ve kamu kurumlarını yanıltmak için taahhütnameler kullandığı tespit edildi.
- İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 64 şüpheli yakalandı.
- Yakalanan şüpheliler hakkında işlemleri devam ediyor.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
Söz konusu soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma gerektiren emniyet ekipleri, "danışmanlık" faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen verileri değerlendirdi. İnceleme sonrası söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği belirlendi.
KAMU KURUMLARINI DA YANILTMIŞLAR
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri tespit edildi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği anlaşıldı.
64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.