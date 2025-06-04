Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > “Bu nasıl karantina” manşetimiz etkili oldu! 12 gün sonra köpekler toplanıyor

“Bu nasıl karantina” manşetimiz etkili oldu! 12 gün sonra köpekler toplanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Bu nasıl karantina” manşetimiz etkili oldu! 12 gün sonra köpekler toplanıyor
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay Samandağ’da 23 Mayıs’tan beri kuduz karantinası uygulanmasına rağmen, sokak köpeklerinin cirit attığı dört mahallede 12 gün sonra harekete geçildi. Bölgede sayıları binlere varan başıboş köpekler toplanmaya başladı.

Kuduz karantinası uygulanan Hatay’ın Samandağ ilçesinde dört mahalledeki başıboş köpekler rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başladı.

Tekebaşı Mahallesi’nde başıboş bir köpekte 23 Mayıs’ta kuduz belirtisi görülmesi üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun kararıyla; Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü Mahalleleri karantina altına alındı. Bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Ancak, kuduz karantinasına rağmen sokak köpeklerinin bu dört mahallede insanların arasında yaşamaya devam etmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede aşılama çalışması başlattı. Bölgede sayıları binleri bulan başıboş köpekler, Hatay Valiliğinin koordinasyonunda ekiplerce rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başladı.

Karantina altına alınan dört mahallede başıboş köpekleri toplamaya başladıklarını ifade eden Samandağ Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Altın, toplanan köpeklere kuduz aşısı yapıp 15 gün karantina uygulayacaklarını söyledi.

Altın “Bu karantina bittikten sonra hayvanlarımızı hem kısırlaştırıp hem çipleme işlemi yaparak barınaklarımızda rehabilite edeceğiz. Karantinada şu anda dört mahallemiz var. Tekebaşı başta olmak üzere bugün itibarıyla bütün mahallemizin hepsinde toplamaya çalışıyoruz. Samandağ ekipleri olarak elimizden gelen koşullarla  ekiplerimizi bütün mahallelere gönderdik” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Papara para transferi ne zaman açılacak, Papara düzeldi mi? Papara son durumAcun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de komşu kavgasında kan aktı: Karı koca silahla yaralandı - 3. SayfaKomşu kavgasında kan aktı: Karı koca yaralandıBariyerlere çarpan araç alev topuna döndü! İstanbul'da korku dolu anlar - 3. SayfaBariyerlere çarpan araç alev topuna döndü!Diyarbakır'da silahlı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaDiyarbakır'da silahlı kavga: Yaralılar varYaptığı drift pahalıya patladı! Hem parasından hem de aracından oldu - 3. SayfaDrift pahalıya patladı! Hem parasından hem de aracından olduAntalya'da sahilde ceset alarmı! Kötü kokuyu duyan hemen 112'yi aradı - 3. SayfaSahilde kötü kokunun geldiği yere bakan hemen 112'yi aradı!Küçük çocuğun feci ölümü: En olmaması gereken yere düştü! - 3. SayfaEn olmaması gereken yere düştü!
Sonraki Haber Yükleniyor...