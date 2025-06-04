“Bu nasıl karantina” manşetimiz etkili oldu! 12 gün sonra köpekler toplanıyor

Hatay Samandağ’da 23 Mayıs’tan beri kuduz karantinası uygulanmasına rağmen, sokak köpeklerinin cirit attığı dört mahallede 12 gün sonra harekete geçildi. Bölgede sayıları binlere varan başıboş köpekler toplanmaya başladı.

Kuduz karantinası uygulanan Hatay’ın Samandağ ilçesinde dört mahalledeki başıboş köpekler rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başladı.

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Tekebaşı Mahallesi’nde başıboş bir köpekte 23 Mayıs’ta kuduz belirtisi görülmesi üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun kararıyla; Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü Mahalleleri karantina altına alındı. Bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Ancak, kuduz karantinasına rağmen sokak köpeklerinin bu dört mahallede insanların arasında yaşamaya devam etmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede aşılama çalışması başlattı. Bölgede sayıları binleri bulan başıboş köpekler, Hatay Valiliğinin koordinasyonunda ekiplerce rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başladı.

Karantina altına alınan dört mahallede başıboş köpekleri toplamaya başladıklarını ifade eden Samandağ Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Altın, toplanan köpeklere kuduz aşısı yapıp 15 gün karantina uygulayacaklarını söyledi.

Altın “Bu karantina bittikten sonra hayvanlarımızı hem kısırlaştırıp hem çipleme işlemi yaparak barınaklarımızda rehabilite edeceğiz. Karantinada şu anda dört mahallemiz var. Tekebaşı başta olmak üzere bugün itibarıyla bütün mahallemizin hepsinde toplamaya çalışıyoruz. Samandağ ekipleri olarak elimizden gelen koşullarla ekiplerimizi bütün mahallelere gönderdik” dedi.